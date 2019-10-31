تخوض الإعلامية رنا عرفة، تجربة تليفزيونية جديدة، عبر قناة "صدى البلد"، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، إذ تشارك الإعلامي ممدوح الشناوي، في تقديم برنامج "البيه والهانم".

وأعربت "رنا" عن سعادتها البالغة، لظهورها عبر فضائية "صدى البلد" مجددًا، إذا كان لها تجربة تليفزيونية سابقة عبر هذه الشاشة، دامت لنحو 4 أعوام تقريبًا: "أعتبر هذه القناة بمثابة بيتي الكبير"، موضحة أن برنامجها الجديد يدور في إطار اجتماعي وثقافي في آنٍ واحد، حيث تمد المشاهدين بمعلومات جديدة في مختلف المجالات، وبشكلٍ مبسط.

رنا عرفة: البرنامج سيرصد قضايا الأسرة المصرية والعربية

وقالت رنا عرفة، في تصريحات لـ "الوطن" إن البرنامج يرصد مختلف القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية والعربية على حد سواء، الأمر الذي يسهم في تنمية المجتمع، حيث إن الأسرة هي أساس المجتمعات: "سوف نعمل على تعزيز وعي المواطن والارتقاء بالقيم، ونعيد مفهوم البيه والهانم، كما كان معتاد في السنوات الماضية".

وأوضحت أنها سوف تستضيف الفنانين في "البيه والهانم" للحديث عن حياتهم الأسرية بشكل مختلف، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ممدوح الشناوي، واصفة إياه بصاحب الشخصية المختلفة.

برنامج "البيه والهانم" يقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي، عبر قناة "صدى البلد ٢"، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً.