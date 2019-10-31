أعلن الجيش الأمريكي تسييرأولى دورياته العسكرية في شمال شرق سوريا، اليوم، منذ إعلان ترامب عن سحب القوات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

كان ترامب، أعلن سحب قواته من شمال سوريا على خلفية العدوان التركي على الشمال السوري.