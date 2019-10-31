يواصل الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويتواجد في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات ومن المقرر أن يصور باسم سمرة وخالد الصاوي مشاهدهما، خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمرو القاضي، في بيان اليوم، أن فيلم "صندوق الدنيا" يعتبر أولى تجاربه الإنتاجية وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل، ويهمه طرحه من خلال إحدى المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير.

وتابع عمرو بأن شركته KEMET film production لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام، لكنه يتمنى أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشروعات الشركة.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص، ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة KEMET Film Production.