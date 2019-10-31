إصابة طبيب بمستشفى حلوان بارتجاج في المخ إثر اعتداء من زوج مريضة

تعرض طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، لإصابات واشتباه ارتجاج في المخ من قبل زوج إحدى المرضى بالمستشفى، بحسب ما أعلنته نقابة الأطباء.

وأوضحت نقابة الأطباء أن زوج المريضة اعتدى على الطبيب فتحي تجريده طبيب نساء أثناء تأدية عمله، حيث تبين إصابته بكدمة وجروح في فروة الرأس وخدوش وكدمات في الساعدين وجرى احتجازه بالمستشفى تحت الملاحظة لاشتباه إصابته بارتجاج.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على المعتدي، وحررت المستشفى مذكرة رسمية ومحضر رسمي بالاعتداء مرفق بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محامي من النقابة العامة.

ونوهت بأن الطبيب رفض كل محاولات التصالح وتمسك بحقه القانوني ضد المعتدي.