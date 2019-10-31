نفت إسرائيل، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتواردت أنباء قبل قليل، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان.