براين هوك: إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها في سوريا والعراق

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن "شعبها كان أولى"، موضحا أن هدف إيران في سوريا هو حماية الأسد وجعلها منطقة وصل مع حزب الله.

وأوضح "هوك" في تصريحات لقناة "العربية"، أن إيران تسعى لتحويل ميليشيات الحوثي إلى قوة لتهديد السعودية: "ما تحاول إيران فعله باليمن اليوم هو ما فعلته في لبنان قبل 40 عاما".

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن هجوم إيران على منشآت أرامكو مخالف للقوانين والمواثيق الدولية ونبحث مع مجلس الأمن كيفية الرد عليها: "على مجلس الأمن دور كبير لكشف حقيقة هجمات إيران على أرامكو".

وتابع: "خلال زيارتي الحالية للسعودية ناقشنا التحقيقات حول الهجوم ورصدنا تورط عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا بعمليات إرهابية".

وأردف "أعلنا تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران".