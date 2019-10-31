قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، بمثابة مسئولية وتكليف لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وأضافت البرلمانية، في تصريح لها، أن دور النائب ليس فقط التشريع والرقابة، ولكن أيضًا له دور مهم داخل دائرته، لتوعية المواطنين بما يجري على أرض الواقع من إنجازات، وكذا التصدي، للشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث روح الإحباط واليأس بين الشعب المصري.

وأشارت "أبوالسعد" إلى أن الرئيس لا يترك فرصة إلا ويشرح فيها ما يواجه الشعب من حروب يستخدم فيها أعداء الوطن منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشبوهة لتشوية كل ما يتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في كل المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.