طرحت اليوم شركتا "عالم الفن" و"مزيكا" للنجم هشام عباس 4 أغنيات حديثة من ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" والأغنيات -Lyrics Videos- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنيات منها "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وأغنية "أنا تاعب قلبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "السكة خضرا" كلمات وائل الغرياني وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

كما تتضمن الأغاني أغنية "حاجات"، كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.