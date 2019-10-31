احتفل المخرج عمرو سلامة بعيد "الهالوين"، الذي يوافق اليوم 31 أكتوبر، بنشر صورة له مع فريق عمل مسلسله الجديد المأخوذ عن سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر المخرج عمرو سلامة وفريق العمل بالصورة، وهم يمسكون قناعا لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل، بطل سلسلة "ما وراء الطبيعة"، وعلق "سلامة" على الصورة قائلا، "هو ده عيد هلعنا".

كان المخرج عمرو سلامة، قد أعلن السبت الماضي في بيان، أن صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" استقروا على أداء الفنان أحمد أمين للشخصية الخيالية ذات الشعبية الكبيرة بين الشباب الدكتور رفعت إسماعيل.