"علاقة شاذة" انتهت بقتل طالب على يد 3 آخرين بـ"فأس" في الشرقية

"علاقة شاذة" بين طالبين، انتهت بجريمة قتل طالب، وإعدام 3 طلاب آخرين. وطبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في الشرقية، فإن المجني عليه كان على علاقة جنسية "شاذة"، مع المتهم الرئيسي، وحاول المجني عليه إنهاء تلك العلاقة، ما دفع المتهم للانتقام منه، واستعان بباقي المتهمين، وقتلوه بـ"فأس"، داخل مسكنه بمنطقة الصالحية، وسرقوا هاتفه المحمول.

أجهزة الأمن بالشرقية، اقتادت المتهمين مساء أمس، إلى محكمة جنايات الزقازيق، ومثل المتهمون الثلاثة أمام هيئة المحكمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقضت المحكمة بإحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن بداية أحداث القضية التي تحمل رقم 7477 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الصالحية الجديدة، تعود ليوم 13 أكتوبر العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بوصول "محسن ع م" 18 سنة، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، وأجرت معاينة ومناظرة للجثة، وتبين أنها مهشمة الرأس، نتيجة التعدي عليه بالضرب بـ"آلة حادة"، ووجود آثار ضرب وتعذيب في جسده، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر وفحص علاقات وأصدقاء المجني عليه، وتبين قيام كل من "إسلام م م" 19 سنة طالب و"أحمد ز غ" 19 سنة طالب و"محمد ر ع م" 19 سنة طالب، جميعهم مقيمين دائرة الصالحية الجديدة، بقتل المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول.

وقالت التحقيقات وأوراق القضية، وتحريات المباحث إنه على إثر محاولة المجني عليه إقامة علاقة جنسية مع المتهم الأول ولرغبة الأخير في إنهاء تلك العلاقة، اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه وسرقته، حيث دلف المتهم الأول إلى مسكن المجني عليه وتتبعه المتهمان الثاني والثالث، وانهالوا عليه ضربا بأدوات وقالب طوب وفأس فسقط قتيلا، فأوثقوه بالحبال وألقوه بعيدا وقاموا بسرقة هاتفه المحمول، تم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.