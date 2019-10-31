مازح الفنان محيي إسماعيل، الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر".

الإعلامية قدمت "إسماعيل"، بطريقة مميزة، حيث قالت إن حلقة البرنامج اليوم، ستكون حلقة فنية استثنائية بامتياز، ليرد الأخير ممازحًا: "طبعًا".

واستكملت "ياسمين" تقديمها لضيفها، قائلةً: "أستاذ في فن الأداء، طوع دراسته للفلسفة في مشواره السينمائي، وتعامل بمبدأ القليل المؤثر، خير من الكثير الذي يذهب أثره، كما أنه شارك في عدد من الأدوار المعقدة لا يستطيع غيره أن يجسدها، ضيفنا هو ملك السيكودراما في مصر والعالم، وأشهر إسرائيلي في السينما المصرية، وصاحب أضخم أنا في مصر، واستطاع أن يتصدر المشهد مرة أخرى بكلمة اللي بعده، هو الجوكر واللورد وأرحب بفناننا الاستثنائي والمميز".

ليعاود إسماعيل، المزاح مرة أخرى، قائلًا: "شكرًا، اللي بعده".

ووجهت ياسمين، سؤالًا لضيف حلقتها، عما إذا كانت أوفته حقه في المقدمة، ليرد الأخير: "صعب".

وأضاف: "والله العظيم ما في أنا، والكلمة دي أنا معرفهاش، وأنا أؤمن بمقولة تكبروا على أهل الكبر، فإنه صدقة، وبالتالي أنا معنديش الحكاية دي، لكن ممكن تقولي واثق في نفسي، ومفيش ممثل ظهر في مصر إلا لما قالوا عليه الأنا والغرور، اركنوا الكلام ده شوية واتكلموا بشكل علمي".