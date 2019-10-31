فازت مدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي، التي أطلقتها وزارة التخطيط، بينما جاءت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بالمركز الثاني، لتفوز مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بالمركز الثالث.

وأطلقت وزارة التخطيط، في شهر يوليو من العام الماضي، جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدم لها أكثر من 2000 مرشح، وجرى فتح باب الترشح للجائزة أول نوفمبر 2018، ثم بدأت مرحلة التدريبي والتأهيل إلى أن كانت مرحلة تقييم المرشحين، والتي استمرت حتى نهاية أغسطس 2019.

وشهد حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019، بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت خطة شاملة للإصلاح الإداري، وتم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري، موضحاً أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس اهتمام الدولة ببناء قدرات الموظفين، وخلق جهاز إداري كفء يعلي من رضا الخدمات التي تقدم للمواطن المصري.

وأعلن رئيس الوزراء إنه بداية من النسخة الثانية لجائزة التميز الحكومي أصبحت الجائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طواعية، كما جرى مضاعفة القيمة المالية للجائزة، وإضافة أفضل جائزة لفريق العمل، وأفضل موظف حكومي.