عبرت الفنانة التونسية درة، عن عدم اهتمامها بالزواج وارتداء فستان الفرح، قائلة، "ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات، لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا يعني، أنا لحد دلوقتي مقابلتش فارس أحلامي، لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام".

وأضافت "درة"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، الخميس، أن ارتداء فستان الفرح له طّعم ثان في الحياة ولكنه يُعد نصيبا، نافيه ما تردد عن أنها تؤجل مسألة زواجها أو ارتباطها بسبب انشغالها في الأعمال، موضحة، "ده نصيب، أنا مش معتبراه أصلا قرار عشان أجله أو لا، عمري ما تعاملت مع الموضوع ده بالطريقة دي، أول ما ييجي النصيب والشخص المناسب هتجوز طبعا".

وتابعت، "كنت مرتبطة قبل كده وانفصلت ممكن تبقى بسبب الظروف أو تكتشفي إن الشخص مش مناسب، أنا زمان كان عندي خوف من الارتباط، بس طالما أنا محافظة على كرامتي وحياتي محدش هيقدر يخسرني حاجة، أنا مش بخاف من الخسارة بس لازم اللي هتجوزه أكون بحبه ويكون بيحبني ويكون بينا تفاهم، بس دي طلباتي، معنديش طلبات رهيبة".