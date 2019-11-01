علق باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على قرار وزارة السياحة بإنشاء بوابة العمرة، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف لتحقيق طفرة في مجال التكنولوجيا لخدمة المعتمرين من خلال البوابة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطن سيجد على بوابة العمرة الشركات المرخص لها بتسهيل خدمات العمرة من وزارة السياحة وسيجد التنافس والعروض السعرية والخدمية وثم سيجد تطبيقا يمكن تحميله على الهاتف المحمول للتواصل مع الجهات الرقابية السياحية بما فيها وزارة السياحة وذلك لتلقي الشكاوى المختلفة.

وأوضح باسل السيسي أن الراغب في أداء العمرة يختار البرنامج المناسب له ويتواصل مع شركات السياحة ويختار ما يلزمه عبر بوابة العمرة.

وأكد باسل السيسي أن الفترة الماضية كانت تشهد انتشار الوسطاء بين الشركات والمعتمرين مشيرًا أن البوابة تضمن للمعتمر التسجيل بشكل مباشر وأن هذه التسهيلات لم تكن متاحة في الماضي.

وأشار باسل السيسي إلى أن بوابة العمرة تتيح للمعتمر الشكوى حال مخالفة ما تم الاتفاق عليه مع ما وجده عند سفره، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة لديها بعثة دائمة في الأراضي المقدسة لتلقي شكاوى المعتمرين، لافتًا إلى أن البوابة تسهل على المعتمر تقديم الشكاوى والحصول على التعويضات اللازمة حال تعرضه للخداع.