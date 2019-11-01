طبيب عن الوقاية من الاكتئاب: الباب اللي ييجي لك منه الريح سده واستريح

"الاكتئاب سيكون المرض الأكثر إعاقة للإنتاج في العالم خلال عام 2025".. هكذا نقل الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر توقعات العلماء والخبراء حول مرض الاكتئاب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن مرض الاكتئاب يتنشر ويتزايد، مشيرًا إلى أن الإحباط والحزن والكمد من أشكال الاكتئاب ويتكرر عن 70% من البشر.

وتحدث بحري عن الاكتئاب العصابي "واحد صاحي مش مظبط ومزاجه مش عايز يروح الشغل لكن لو ضغط على نفسه هيروح الشغل" لافتًا إلى أن نسبة الإصابة به تبلغ 7% من البشر.

وأكد بحري أن الاكتئاب العقلي الذي يؤدي للانعزال والانتحار يصيب 1% من البشر على مستوى العالم.

وأشار بحري إلى أن كل البشر يصابون بالطاقة السلبية، ناصحًا المواطنين "الباب اللي ييجي لك منه الريح سده واستريح"، ضاربًا المثل بتصفح الأخبار السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.