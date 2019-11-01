تجتمع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والإدارة المحلية، الأحد، لأخذ الرأي النهائي حول مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلي، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.

يشار إلى أن اللجنة بدأت مناقشة هذا القانون في دور الانعقاد الثالث للمجلس، لكن لم يتثنى إصداره للتدقيق في الصياغات ومناقشة المواد الواردة في القانون والمتشابكة بين عدد من القطاعات.

تأتى أبرز التعديلات التي انتهت اليها اللجنة فى اجتماعاتها السابقة في اعتبار المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية في حكم المشروعات ذات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حدة.