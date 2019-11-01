أعلنت شركة الكهرباء برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام الشركة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة دسوق، غدًا السبت، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية واللوحة القديمة.

وقالت الشركة في إشارة أرسلتها لمجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء خالد مرسى، رئيس المركز والمدينة، إنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق "الميدان، ميدان الساعة، شارع الجيش من بنك مصر حتى الكوبري العلوى، أرض محرم، المحرقة، المنشية، البرماوي، الصفا، حلقة السمك، شارع الغفران"، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ولحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للوحدة المحلية بدسوق، أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق الـ10.