أصدرت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تقريرا حول الاستغاثة العاجلة التي جرى رصدها على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية، واستجاب لها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، وأصدر لها قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إلى أنه جرى التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأوضح أنه جرى رصد استغاثة عاجلة على صفحة محافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوجود حالة إنسانية تحتاج لإجراء عملية جراحة عاجلة بالمخ على يد خبير أجنبي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، فتواصلت مستشفى المعادي العسكري مع الخبير الأجنبي وأرسلت له التقارير والأشعات عبر الإنترنت، والذي قرر إجراء العملية الجراحية، وعلى الفور جرى التواصل مع المواطنة واستلام التقرير الطبي وعرضه على اللجنة الطبية العليا، وجرى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء العملية على نفقة الدولة، وتم بالفعل إجراء العملية لها بنجاح في الوقت المحدد.

وأشار إلى ما جرى اتخاذه من إجراءات حيال الاستغاثة العاجلة على صفحات التواصل الاجتماعي لـ "رمضان ع أ"، 38 سنة، من قرية قليشان مركز إيتاي البارود بالبحيرة، يناشد فيها مسؤولي الدولة علاجه على نفقة الدولة؛ حيث أصيب برصاصة خرطوش في وجهه في حادثة فقد فيها الأنف كاملا، والفك العلوي كاملا، وحدث تشوه وتفتت لكل عظام الوجه والفكين والعينين؛ وجرى إصدار قرارات علاج له من وزارة الصحة، ولكن بمبالغ لا تكفي لإجراء العمليات المطلوبة.

وجرى فور رصد الحالة التواصل مع المواطن والطبيب المعالج له وطلب التقرير الطبي، وتكلفة العلاج، إلا أنهم تأخروا في إرسال التقرير ومن ثم تواصلت لجنة الاستغاثات الطبية مباشرة مع الأستاذ الدكتور محمد مجاهد - رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة المنوفية، لإرسال التقرير الطبي متضمنا خطة وتكلفة العلاج على عدة مراحل – المرحلة الأولى منها تتكلف مبلغا كبيرا، وجرى العرض على اللجنة الطبية العليا ومن ثم أصدر رئيس الوزراء قرار علاجه على نفقة الدولة ومتابعة حالته الصحية.

كما جرى رصد استغاثة بإحدى المواقع الإلكترونية فيديو استغاثة من الطالب محمد مهدي بكلية الهندسة، والذي تعرض لحادث قطار أثناء ذهابه من البحيرة للإسكندرية لتأدية امتحانات نصف العام، حيث جرى بتر ساقيه، وناشد الطالب المسؤولين بالدولة تحمل المبلغ المتبقي من تكلفة الأطراف الصناعية، بإجمالي مليون و400 ألف جنيه، حتى يتمكن من المشي مرة أخرى.

وفور رصد الاستغاثة جرى التواصل مع أهل الطالب وإرسال التقارير الطبية بالحالة وتكلفة العلاج من المركز التأهيلي بمستشفى العجوزة، حيث جرى العرض على اللجنة الطبية العليا وصدر قرار رئيس الوزراء خلال أقل من 24 ساعة بالمساهمة بالمبلغ المتبقي من تكلفة الأطراف ويبلغ أكثر من نصف مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى رصد استغاثة عاجلة على صفحات التواصل الاجتماعي، من والد الطفل أحمد عمر رمضان، 3 سنوات، تناول مادة كاوية (البوتاس) ويعاني من احتراق للمريء، وجرى إجراء عملية استبدال مريء باستخدام القولون وفاتحة بالقصبة الهوائية للتنفس وإصلاح للحنجرة وتدعيم لجدار البطن ويحتاج لإجراء عملية استكشاف، مع إعادة زرع القولون بالمعدة وعمل إجراء لمضاد الارتجاع وإعادة بناء جدار البطن الأمامي، وهي جراحة شديدة الخطورة تكلفتها المبدئية تفوق مائة ألف جنيه، بمستشفى عين شمس التخصصي.

وعلى الفور جرى التواصل مع والد الطفل، الذي أكد أنه أجرى أكثر من 20 عملية للطفل، وأنفق عليها جميع ما يملك حفاظا على حياته، ويناشد المسؤولين المساهمة في علاج ابنه على نفقة الدولة، وجرى استلام التقرير الطبي بحالة الطفل وخطة العلاج وعرضها على اللجنة الطبية العليا، وصدر قرار رئيس الوزراء بالمساهمة في نفقات علاج الطفل، لسرعة دخوله لإجراء العملية نظرا لخطورة حالته وظروف أسرته المادية.