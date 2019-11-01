فحص 1700 مواطن بالقافلة الطبية بقرية مدين في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استمرار تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود طلحة فحص 1700 مواطن خلال فعاليات القافلة بقرية مدين التابعة لمركز فارسكور، والتي تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل 70 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لـ4 حالات.