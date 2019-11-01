لتضررها من الأمطار.. رفع كفاءة منطقة المعهد الأزهري بالقنطرة بكفر الشيخ

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برفع كفاءة منطقة المعهد الديني بالقنطرة البيضاء والشوارع المؤدية إليه وصيانة وترميم شوار محيط المعهد والتي تضررت من آثار مياه الأمطار.

وقاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة نظافة موسعة شملت سيارات كسح للمياه، وعدد 2 لودر، بجانب سيارات تحميل القمامة والمخلفات، حيث تم رفع جميع المياه من داخل المعهد وخارجه والشوارع المحيطة به، وتم تمهيد تلك الشوارع من جديد تيسيراً على الطلبة والطالبات، وكذلك المواطنين.

شارك في حملة النظافة الموسعة، سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشؤون حي شرق كفر الشيخ، وفريق العمل بجهاز النظافة والتجميل ومعدات الحملة الميكانيكية بحي شرق كفر الشيخ.