أخلى حي غرب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، 16 عقارا بمحيط عقار "الورديان" المائل، وذلك كإجراء احترازي حفاظا على حياة المواطنين.

قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب في الإسكندرية، إن اللجنة الهندسية رصدت تزايد مقدار ميل العقار بشكل سريع، ما يشكل خطورة على باقي العقارات المجاورة.

وأضاف "كمال"، أن مديرية الشباب والرياضة جهزت أماكن مؤقتة ومعسكرات إيواء للسكان المتضررين بمركزي شباب أبو تلات وأبو قير.

والجدير بالذكر أن ميل مفاجئ وقع بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طاموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، أول أمس، وذلك دون حدوث إصابات أو وفيات.