بدأ عُمال الهدم في حي غرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في إزالة الطابقين الأخيرين السابع عشر والسادس عشر، بالعقار المائل بمنطقة الورديان، غربًا، فيما قامت قوات الأمن بوضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

و قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب في الإسكندرية، إن اللجنة الهندسية وجهت بتخفيف الأحمال وإزالة الطابقين الأخيرين، مؤكدا أن تقرير اللجنة النهائي بخصوص باقي طوابق العقار لم يصدر بعد.

وأضاف كمال، أنه تم إخلاء العقار المائل بالكامل من السكان والمنقولات، مشيراً إلى أنه جاري متابعة الموقف أول بأول وانتظار صدور قرارات أخرى من اللجنة الهندسية.

وكان وقع ميل مفاجئ بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طاموم، بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، أول أمس، ما استدعى إخلاء 16 عقار بمحيطه كإجراء احترازي.