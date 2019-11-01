تعيد المخرجة السعودية شهد الأمين السينما السعودية إلى الأضواء بعرض عربي أول في أيام قرطاج السينمائية، لينول إشادة واسعة وإيجابية من قبل النقاد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقالات النقد المختلفة.

وصرحت الناقدة هدى الطرابلسي، من خلال حوارها مع المخرجة على موقع "إندبندت" النسخة العربية بأن "الفيلم يعالج قضايا المرأة بأسلوب وجداني شاعري" وأشادت الناقدة بجرأة طرح المخرجة شهد الأمين لموضوعها، بجانب عدم تخوّفها من رد فعل الجمهور.

كما وصفت الناقدة سارة القصاص العمل بأنه "فيلم سعودي يتحدى التقاليد"، ومن خلاله تشهد السينما السعودية تطورًا ملحوظًا وكبيرًا، وخاصةً في المهرجانات العالمية، حيث يكشف عن جيل من المخرجات السعوديات اللاتي استفدن من الواقع ونقلوه إلى الشاشة الكبيرة".

وكتب الناقد يسري الشيخاوي بأن "فيلم سيدة البحر يغرّد خارج السرب، وبرؤية إخراجية هربت إلى الواقعية السحرية لتنقل معاناة النساء في مجتمعها وفي كل المجتمعات".

ومن بين الإشادات النقدية على مواقع التواصل الاجتماعي كتب الناقد أمير العمري عن سيدة البحر "عمل أصيل بديع وساحر ومن الأفلام النادرة الأولى التي تكشف عن موهبة تشكيلية وسينمائية وخيال بديع.. وميل واضح لسينما الشعر.. ولابد أنها سيكون لها شأن كبير مستقبل إن استطاعت العثور على تمويل لاستيعاب خيالها الجامح".

وتابع: "وجد الفيلم السعودي ارتياحًا من قِبل الجمهور التونسي، الذين رأوْا فيه جرأة وخروجًا عن المألوف، لمعالجته إحدى القضايا الحية، لدعم المرأة في نيل حقوقها ومكانتها في المجتمع، حيث يحكي معاناة المرأة في المجتمعات الذكوري بشكل احترافي، وتقديم وضعية المرأة بطريقة ذكية، وفيها من الجرأة الكثير دون الدخول في المباشرتية والاستسهال".

وينافس فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.