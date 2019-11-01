خطوات حجز وحدات جاهزة للتسليم بالإعلان 12 للإسكان الاجتماعي إلكترونيا

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم، عبارة عن 3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات: "الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية".

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنـــــــا لإنشاء الحساب.

2- يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

3- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب).

4- تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

5- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

6- يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور.

7- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة (PDF)، فى ملف واحد.

8- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح".

9- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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