أعلنت الصين، اليوم، استحداث منصب ممثل خاص للحكومة الصينية المعني بالشؤون الأوروبية، وتعيين السفير "وو هونجبو" في هذا المنصب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج -في تصريح صحفي- إن الهدف من استحداث المنصب هو تعزيز التنمية المستدامة السليمة والمطردة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ودعم التبادل والتعاون العملي المفيد للجانبين في مختلف المجالات.

وأضاف شوانج، أن السفير هونجبو دبلوماسي كبير متمرس في الشؤون الأوروبية، وسبق له تولي مناصب دبلوماسية رفيعة مثل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعد وزير خارجية الصين، وسفير الصين لدى ألمانيا والفلبين.

وأوضح المتحدث الصيني، أن هونجبو سيعمل كذلك على تعميق الشراكة بين الصين والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والتنمية والإصلاح، مع تعميق التفاعل رفيع المستوى والمشاركة في تنسيق التبادلات الثنائية المهمة.