قال مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب، نيلز ميلزر، اليوم، إن المعاملة التي يلقاها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا، المهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس تعرض حياته "للخطر".

وعبر ميلزر، الذي زار أسانج في مايو في سجنه في العاصمة البريطانية "لندن"، عن "قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الصحي لجوليان أسانج منذ توقيفه، واحتجازه في بداية العام الجاري"، مؤكدا أن "حياته أصبحت في خطر".

ويتهم القضاء الأمريكي أسانج بـ"التآمر" والمشاركة في "عصابة أشرار" لارتكاب "قرصنة معلوماتية" بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينج على الحصول على كلمة مرور، والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.

ويرفض أسانج تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، حسب ممثل وزارة العدل الأمريكية، لكن تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى هذا البلد، وبانتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور حيث أمضى سبع سنوات.