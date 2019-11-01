أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن المؤتمر الدولي حول المناخ سيعقد في إسبانيا مطلع ديسمبر المقبل بدلا من تشيلي، التي عدلت عن استضافته بسبب الازمة الاجتماعية التي تشهدها البلاد، وكتبت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا اسبينوسالا، "نحن سعداء بإعلان أن مكتب مؤتمر المناخ وافق على انعقاد المؤتمر من 2 إلى 13 ديسمبر في مدريد بإسبانيا".

وكان من المتوقع أن يحضر مؤتمر المناخ في تشيلي 25 ألف شخص بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج في ديسمبر المقبل في سنتياجو، لكن السلطات عدلت عن استضافة مؤتمر المناخ وقمة آسيا - المحيط الهادىء (ابيك) بسبب الأزمة الاجتماعية في البلاد.

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا أمس الأول الأربعاء، "بألم عميق ولأن الأمر مؤلم لتشيلي، قررت حكومتنا عدم تنظيم قمة آسيا المحيط الهادئ (ابيك) ومؤتمر المناخ".

وكانت تشيلي، قد عرضت استضافة المؤتمر بعد تراجع البرازيل في أوج انتخاب الرئيس اليميني القومي جاير بولسونارو، الذي يشكك في نظريات التبدل المناخي، ومنذ 18 أكتوبر الجاري، تهز تشيلي التي كانت تعتبر واحدة من أكثر الدول استقرارا في أمريكا اللاتينية، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.