قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه "يعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي خلف أبوبكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه، وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لتنظيم (داعش) زعيم جديد. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أكد أمس الخميس مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية في شمال سوريا، معلنا تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا الى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة، ولم يتم إلا نادرا تداول اسم القرشيّ بين الأسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.

ولا تتوافر تفاصيل عن الزعيم الجديد للتنظيم حتى أن جنسيته غير معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم "داعش" الإرهابي هشام الهاشمي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وأوضح الهاشمي "كل ما نعلمه أنه قاضي(داعش) ويرأس الهيئة الشرعية" في التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأحد الماضي، مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غربي سوريا.

وفي سياق متصل، كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، عن امتلاكها معلومات أولية عن زعيم "داعش" الجديد، وهو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي -حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية- إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد فنحن نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين من المقربين من البغدادي".

وأضاف الخفاجي، "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي"، مشيرا إلى أنه يعتبر من الخط الثالث، وهو عراقي الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادي قتلت في الغارة الجوية الأخيرة، مشيرا إلى أن "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا"، وأوضح المتحدث باسم القيادة:"أننا في الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".