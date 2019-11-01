قبل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقى العربية، يقدم طلاب مركز تنمية المواهب عرضا فنيا على مسرح خارجي في ساحة الأوبرا تم إعداده خصيصا للاحتفالية، بحضور وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وذلك قبل الافتتاح الرسمي على المسرح الكبير في تمام الثامنة مساء.

وتضمن الاحتفالية، افتتاح معرضين لفنون الخط العربي الأول للفنان المكرم حمدي زايد بقاعة صلاح طاهر، والثانى بعنوان "عاشقات الخط العربي" ويضم 60 عمل لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير، بعدها ينتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان "من أغاني الأفلام" يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين اثروا السينما المصرية بأعمال خالدة.