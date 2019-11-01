تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مصنع "حلوى المولد" بمنطقة السلام، يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات، وبيعها للمواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة السلام أول، يفيد قيام صاحب مصنع حلوى بدائرة القسم، لإدارته المصنع دون ترخيص وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة "حلوى المولد" مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المصنع على 4500 قطعة حلوى "معدة للبيع" و6 طن من خامات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.