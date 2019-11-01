عقد وزير الآثار، منذ قليل، بالعاصمة البريطانية لندن مؤتمراً صحفياً عالمياً حضره 400 إعلامي وصحفي ومصور من مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات البريطانية والعربية والعالمية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون بساعات قليلة في محطته الثالثة بلندن تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي".

حضر مراسم الافتتاح السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وعدد من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر.

وخلال كلمته، أشار الوزير، إلى الحب والولع الذي يكنه الشعب البريطاني للملك الشاب وكنوزه، حيث وصفها بقصة الحب الطويلة والعميقة، التي بدأت شرارتها عام 1922 عندما اكتشف عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر مقبرة الملك الذهبي بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

وقال إن مقتنيات الملك الشاب جاءت ضيفا على العاصمة البريطانية مرتين أولها كانت عام 1972 حيث اجتذب المعرض أكثر من 1.7 مليون زائر والمرة الثانية عام 2007 وهذه المرة هي المرة الثالثة.

واستطرد وزير الآثار قائلا إنه واثق من أن الملك الشاب جاء اليوم إلى العاصمة البريطانية جالبا معه الشمس المشرقة ورسالة حب وسلام من الشعب المصري إلى الشعب البريطاني.

وشدد وزير الآثار مخاطبا وكالات الأنباء والصحافة العالمية، على ضرورة عدم الوقوف صامتين أمام ما يتم رصده من أعمال غير أخلاقية في سرقة الآثار أو بيعها دون سندات ملكية وحماية الأجيال القادمة من الاستمتاع بها وبالتراث الثقافي الإنساني والأثري.

وخلال كلمته دعا وزير الآثار جميع الحاضرين إلى زيارة مصر التي تفتح ذراعيها للشعب البريطاني بعد استئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ، مسلطا الضوء على متحف شرم الشيخ الأثري والذي ستفتتحه وزارة الآثار قريبا ليكون مركز جذب سياحي جديد حيث سيستمع السائح ليس فقط بالشمس والبحر وممارسة رياضة الغوص ولكن الاستمتاع أيضا بمشاهدة والتعرف علي جزء ولو بسيط من حضارة مصر القديمة خلال زيارته لمتحف شرم الشيخ الأثري.

كما دعاهم أيضا لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب بالإضافة إلى ترقب الإعلان عن اكتشاف أثري جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي نهاية كلمته، شكر الوزير جميع القائمين و المنظمين للمعرض والسفارة المصرية ببريطانيا والحكومة البريطانية على الجهود التي بذلوها لإقامة هذا المعرض و توفير الضمانات اللازمة لإقامته.

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الاثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.ويضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق.

كما قام وزير الآثار بجولة داخل قاعات العرض المخصصة للمعرض استغرقت مايقرب من ساعة، تفقد خلالها جميع القطع الأثرية التي يضمها المعرض.