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بالصور.. انهيار منزل من 6 طوابق في بنها دون خسائر بشرية

بالصور.. انهيار منزل من 6 طوابق في بنها دون خسائر بشرية

نيودلهي "تختنق".. طوارئ صحية وإغلاق المدارس بسبب ارتفاع معدلات التلوث

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إصابة شخصين في حادثي تصادم بالشرقية

إصابة شخصين في حادثي تصادم بالشرقية

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