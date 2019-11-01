كشفت صور وفيديوهات إباحية، عن علاقة غير شرعية، استمرت 12 سنة، جمعت بين سكرتيرة وشاب في منقطة المنيب بالجيزة، انتهت بمحضر شرطة وكلبش في "يد الشاب"، داخل ديوان قسم شرطة الجيزة.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من "ن.ع"، 32 سنة، سكرتيرة ومقيمة بالمنيب في الجيزة بتضررها من "م. ن"، لتهديده إياها بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وفضح علاقتهما الجنسية، التي بدأت منذ 2007، ويبتزها بعد أن قررت إنهاء تلك العلاقة.

شُكل فريق بحث وتحر، تحت قيادة العقيد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي، مفتش المباحث، والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأن الشاب المنسوبة إليه الاتهامات يقيم في نفس المنطقة التى تقيم فيها الفتاة، وتربطهما علاقة غير شرعية منذ عام 2007 وانقطعت تلك العلاقة فترة زمنية وعادت مرة أخرى عام 2014، وحاولت الفتاة إنهاء تلك العلاقة، فقام الشاب بابتزازها وتهديدها بفضحها بنشر صور وفيديوهات للعلاقة، التي جمعت بينهما.

وألقي القبض علي الشاب المشتبه فيه، واعترف فى محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.