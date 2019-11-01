فقدت أسرتها ثم زوجها الشرطي.. زوجة الشهيد باسم على موعد دائم مع الحزن

فقدت الأب والأم وعدد من أشقائها في حادث مؤلم في بداية الألفية الحالية، عندما انقلبت سيارة والدها محمد رشاد الخطيب، المحامي المشهور ونقيب المحامين في محافظة قنا، قصة حزينة بمعنى الكلمة تحملها "سارة" زوجة الشهيد باسم فكري أحمد طه، رئيس مباحث قوص، الذي استشهد، أمس، خلال مطاردة العناصر الإجرامية في قرية البراهمة في مركز قفط جنوب قنا.

الغريب في القصة أن الحادث المفجع الذي نجت منه وشقيقتها "إسراء" أمام قرية البراهمة في قفط الذي شهدت استشهاد زوجها النقيب "باسم"، وكأن القدر يذكرها مرة أخرى بحزن مر عليه أكثر من 15 عامًا فقدت فيها أحبابها، بينما هذه المرة يذكرها بسندها في الدنيا زوجها الشهيد.

ذكريات مؤلمة تحملها طبيبة أمراض جلدية، التي تعيش مرارة فقد الأب والأم في حادث بكل تفاصيله، ومرارة فقد الزوج، تاركا إرثا كبيرا من الحزن والهم لا يتحمله بشر.

الزوجة تزوجت من الشهيد الراحل الذي يبلغ من العمر 35 عاما في مارس 2015، وأنجبا طفل يدعى "سليم" عمره 5 سنوات، أما الشهيد لديه 4 شقيقات كان السند لهن، بعد وفاة والده منذ قرابة عامين.

الزوجة كتبت على صورتهما على صفحتها على "فيسبوك"، "أنا وحبيبي وزوجي وصاحبي وكل حاجة ليا، ربنا يرحمك يا حبيبي".

كان الآلاف من أهالي محافظة قنا، شيعوا عقب صلاة الجمعة ، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذى استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس.

وأقيمت جنازة عسكرية لشهيد الشرطة، انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه داخله، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة خلف مسجد القنائي.

وسط حالة من الحزن من الأهالي والأصدقاء والأقرباء ومن المحتشدين من المشيعين، رددوا هتافات، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله..فى الجنة يا شهيد.. يا شهيد نام وارتاح.. حقك مش هيضيع"، مطالبين الأمن بالقضاء على البؤر الإجرامية.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد باستشهاد، النقيب باسم فكري أحمد طه، 35 عاما، رئيس مباحث قوص، إثر طلق ناري في منطقة الصدر، وإصابة، يمني جمال حسن 45 عامًا، فرد شرطة، بطلق ناري بالكتف الأيسر وجروح متفرقه بالجسم، وأشرف عباس أحمد 42 عاما، أمين شرطة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وخفير، بكدمات خلال حملة أمنية في قرية البراهمة، وتمكن الأمن من تصفية عناصر إجرامية.