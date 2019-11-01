وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية سلاحنا ضد التطرف

قالت وزيرة الثقافة، إن مهرجان الموسيقى العربية سيظل حائط الصد أمام أي حملة لتشويه الفن.

وأشارت إلى أن المهرجان خلال دوراته الـ28 يقدم دوما باقة زهور من الطرب من كافة دول الوطن العربي، كما أنه سلاح ضد التطرف.

وأعلنت جيهان مرسي، رئيس مهرجان الموسيقى العربية، تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان، في الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر الجاري، قائلة إنه سيجري تكريم الفنان محمد منير خلال حفل الافتتاح، ويُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا في اليوم التالي، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا، يليه حفلات للفنانة رحاب مطاوع، والفنان عمرو سليم.

وأضافت أن الفنان مروان خوري يحيي حفلًا داخل المسرح الكبير، الأحد 3 نوفمبر، يليه حفل للفنانة مي فاروق، فيما يُحيي الفنان محمد الحلو حفلًا غنائيًا في اليوم التالي.

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا، ضمن فعاليات "الموسيقى العربية"، الثلاثاء 5 نوفمبر، بينما تُحيي الفنانة أنغام حفلها في اليوم التالي، فيما يشمل جدول فعاليات الخميس من الشهر نفسه، حفلًا للفنان علي الحجار، وحفلة أخرى لريهام عبدالحكيم.

وتُختتم فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية بتكريم الفنانة أصالة، الثلاثاء 12 نوفمبر، بجانب تكريم الفائزين في مسابقة المهرجان.