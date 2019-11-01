لقي شخصان مصرعهما غرقا - على ما يبدو مهاجرين - في نهر "كوبا" الواقع على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا خلال محاولتهما الوصول إلى شواطئ أوروبا الغربية.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن قائدة شرطة بلدة "نوفو ميستو" جنوب سلوفينيا قولها - إنه طُلب منها المساعدة خارج البلاد للتعرف على هويات الضحايا.

وأوضحت أن الجثامين التي جرى انتشالها أمس من النهر ستخضع لتشريح الطب الشرعي، وأشارت الشرطة، إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على 20 مهاجرًا في المنطقة قالوا إنهم قادمين من باكستان، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وسوريا.