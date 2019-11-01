انضم الإعلامى الرياضي إبراهيم فايق إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، حيث وقع مع تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة التي تضم باقة من القنوات الرياضية المتميزة ونخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين فى مجال الإعلام الرياضى.

ويعد فايق واحدا من أبرز الإعلاميين في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وتميزت برامجه بالنقد الرياضي المتميز من خلال مجموعة من الكتاب والمحللين ونجوم الساحرة المستديرة.