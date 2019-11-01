يواجه زعيم المحافظين الكندي، أندرو شير، دعوات لإعادة تشكيل هيئة كبار مساعديه بعد فشله في إزاحة الليبراليين عن سدة الحكم في الانتخابات الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "جلوب أند ميل"، وذكرت الصحيفة الكندية نقلا عن مصادر محافظة لم تسمها، أن نواب الحزب ناقشوا على انفراد حاجة شير إلى تغيير كبار موظفيه ، بما في ذلك عزل رئيس موظيفه، مارك أندريه لوكليرك.

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات سيتم إجراؤها أم لا، وشغل لوكليرك منصب رئيس موظفي شير منذ الخريف الماضي، وبعث رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان سكوت مو برسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس طالب فيها بوقف مؤقت لضريبة الكربون في عام 2020 واجتماع شخصي ، مع توسيع نطاق المخاوف التي أثارها مو الأسبوع الماضي، وفقًا لشبكة الإذاعة الكندية "سي بي سي" نيوز.

يذكر أن ستيفن هاربر، وهو بالطبع آخر رئيس وزراء كندي يشرف على حكومة أقلية، قال أمس الخميس إن على ترودو أن يتجنب عقد صفقات مع المعارضة للاحتفاظ بالسلطة خلال السنوات القليلة المقبلة والتركيز بدلا من ذلك على الحفاظ على دعم الجمهور.

ويحتاج ترودو إلى دعم من الأحزاب اليسارية الصغيرة مثل الحزب الديموقراطي الجديد للوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتمرير القوانين، حيث يمتلك الحزب اللليبالي 157 مقعدا في مجلس العموم أي أقل بـ13 مقعدا عن الأغلبية المطلوبة.