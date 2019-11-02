الآثار: 100 مليون جنيه شهريا للانتهاء من المتحف الكبير

كشف وزير الآثار، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المخصصات المالية لوزارة الآثار.

وأضاف العناني، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة للافتتاح الرسمي لمعرض آثار الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم التوجيه من جانب الرئيس السيسي بتوفير مبلغ كبير لوزارة الآثار.

وتابع وزير الآثار، أنه تم توفير مليار و270 مليون جنيه لبعض من المشاريع مع ضخ 100 مليون جنيه شهريا للانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير بواقع مليار و200 مليون جنيه، موضحا أن القيادة السياسية تولي أمر المتحف أهمية كبيرة جدا.