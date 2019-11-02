"سخرية وقلة قيمة وهيستيريا ضحك".. شهود عيان يروون تفاصيل واقعة تجارة طنطا

تواصل جامعة طنطا التحقيق في الواقعة التي شهدها مدرج الفرقة الأولى لكلية التجارة بالجامعة يوم الأربعاء الماضي، حيث وقعت مشادة بين إحدى الطالبات وعميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة فى مادة القانون التجاري، والتي انتشر بها مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه إن عميد كلية الحقوق فوجئ بإحدى الطالبات تتحدث تليفونيا وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، وأن الطالب وجَّه سبابا وحركات مسيئة، كما رددت الطالبة عبارات غير لائقة، حسب وصف البيان.

ضحى: البنت مكانتش بتعمل حاجة والدكتور كسر موبايلها

ضحى عبدالعزيز، طالبة بالفرقة الأولى بتجارة طنطا، وأحد الطلبة الذين حضروا الواقعة، قالت إن الدكتور محمد إبراهيم منذ بداية المحاضرة، طرد العديد من الطلبة بسبب الحديث مع زملائهم، كما أنه كان يسحب منهم بطاقاتهم الشخصية وكارنيهات الكلية، حيث أخرج العديدين من بين حوالي 5 آلاف طالب في المدرج.

وأضافت ضحى لـ"الوطن" أن الطالبة كانت من بين من أخرجهم أستاذ المادة، مؤكدةً أنها "مكانتش بتعمل حاجة غلط"، وطلب منها "الكارنيه" إلا أنها رفضت وحاولت إقناعه أنها "مكانتش بتعمل حاجة"، إلا أنه صمم على موقفه، لتخرج الفتاة هاتفها وتجري اتصالًا بأحد الأشخاص وتعطيه للأستاذ، الذي أخذه منها وألقاه على الأرض بعيدًا وحطمه.

ضحى تابعت أن الموقف مع ضحك الطلبة في المدرج وسخرية الأستاذ منها، كلها أمور أغضبت الفتاة وأحرجتها لتتحدث معه بلهجة غاضبة، وسط سخريته منها بطريقة "مش كويسة"، حسب تعبيرها.

زكريا: أول مرة أحضر للدكتور ده وطرد كتير قبلها.. منهم واحد كان بيشرب سجاير

زكريا أحمد، طالب آخر ممن حضروا المحاضرة، قال إنه أول مرة يدخل محاضرة للدكتور محمد إبراهيم، والتي كان عدد الحاضرين فيها كبيرا للغاية، لافتًا إلى أنه طرد العديد من الطلبة من المدرج، وسخر منهم، ضاربًا المثال بطرده طالبا وطالبة، وتوجيه عبارة "خليك راجل على طول" للطالب الذي حاول تبرئة الفتاة.

ولفت إلى أن الطالبة صاحبة الموقف كانت "بتبص وراها" فأخرجها وبدأ السخرية منها عندما رفضت إعطاءه الكارنيه الخاص بها وألقى هاتفها على الأرض حين هاتفت أحد الأشخاص ليحدثه، ووجه لها سخرية مهينة كما ظهر بالفيديو.

وأردف أن واقعة الطالب الذي يدخن السجائر كانت قبل واقعة الفتاة وخرج من المدرج، كما أنه بعد واقعة سخريته من الطالبة احتد عليه أحد الطلبة الآخرين ووجَّه له سبابًا وبصق عليه، قبل أن يخرج برفقة الأمن ويترك الأستاذ المحاضرة غاضبًا ومهددًا ومتوعدًا.

مصطفى: الدكتور طرد حوالي 20 واحد قبلها وسببلها إحراج وقلة قيمة

طالب ثالث يدعى مصطفى الحداد، أكد كلام زميليه السابقين، حيث إنه أول مرة يرى الدكتور محمد إبراهيم في الكلية ويحضر إحدى محاضراته، ليفاجأ به يطرد حوالي 20 طالبا أثناء المحاضرة ويسحب بطاقاتهم الشخصية "عشان معظمنا لسة مطلعش الكارنيهات"، وكان من بين المطرودين أحد الطلبة يدخن السجائر في المحاضرة.

وأضاف لـ"الوطن" أنه استدعى الطالبة الموجودة في الفيديو عقب واقعة طرد طالب السجائر بفترة، إلا أنها دافعت عن نفسها بأنها لم تقترف ذنبًا، ليبدأ في السخرية منها مع تعالي هيستريا الضحك من الطلبة في المدرج ما سبب لها إحراجًا كبيرًا و"قلة قيمة"، حسب وصفه، بالإضافة إلى إلقائه هاتفها وتحطيمه حين حاولت مهاتفة أحد الأشخاص للحديث مع الأستاذ.

وتابع أنه عقب الواقعة حدث أمر آخر تمثل في قيام أحد الطلبة بالتشاجر مع الأستاذ بسبب الواقعة وإهانته للطلبة، الأمر الذي انتهى باستدعاء الأمن وإخراج الطالب، ليغضب الأستاذ وينهي المحاضرة موجهًا حديثه للأمن قائلًا: "أنا عاوز حقي وإلا هجيبه وبالقانون".