هنا كلية الطب جامعة الزقازيق، حيث شاءت الأقدار أن تحمل أشرف خطاب الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، إلى عنابر الغسيل الكلوي بالمستشفى الأكبر في محافظة الشرقية لمتابعة أعمال الغسيل الكلوي التي تُجري بشكل دوري للمرضى.

فوجئ خطاب بأن هناك عددا ليس بقليل يجلس في الانتظار، بسبب عدم وجود أجهزة لهم أو لتعرض بعضها للعطل.

لم يمضِ خطاب وقته في التنظير ومهاجمة المستشفى واستغلال العجز في الأهداف التنظيرية وادعاء الإيجابية والفهم والفضيلة ولكنه اتخذ من فوره قرارا بأن يكون إيجابيًا وأن يتصرف التصرف اللائق بطبيب مصر المستقبل.

خطاب أشار في تصريحه لبرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc" إلى أنه سأل عن تكلفة الجهاز وعرف أن سعره يصل لـ200 ألف جنيه وخطرت على باله فكرة لمواجهة الأزمة التي يعيشها مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى.

اجتمع خطاب مع زملائه من أطباء المستقبل وفكروا سويًا في فكرة شراء الدفعة لجهاز غسيل كلوي كصدقة جارية، لافتًا إلى أنهم اهتدوا إلى أن مشاركة جميع أعضاء الدفعة في جهاز ستكلفهم 300 جنيه فقط لكل طبيب مستقبل.

قرر هؤلاء الأطباء العمل على أرض الواقع وشكلوا مجموعات على أن يتنشروا بين الطلاب ويحدثوهم عن الفكرة ووجدوا استجابة كبيرة من زملائهم.

ونجح الطلاب في تجميع المبلغ المذكور وقاموا بشراء الجهاز وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم لتصيب عدوى الخير زملاءهم في كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق ويقرروا شراء جهاز غسيل كلوي باسم دفعة صيدلة 2020.