أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري غفير.

وصعد "الهضبة" إلى المسرح على أنغام أغنيته "الليلة" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف.

وغنى "دياب" مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" منها "قدام مرايتها" التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور، وكذلك أغنية "يوم تلات" التي غناها مرتين أيضا بناء على طلب الجمهور الذي طلب من عمرو غناء الأغنيات التي سيطرحها من الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وحرص "الهضبة" على غناء مقطع من أغنية "أول يوم في البعد" وقال لجمهوره إنه سيطرحها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تقديم مفاجآت في ألبومه الجديد.

وشهد الحفل تحديا خاصا، حيث عزفت فرقته مقطعا من أغنية قديمة وترك الجمهور يغنيها، وأبدى عمرو إعجابه بحفظ الجمهور لأغنياته القديمة مثل "خالصين" و"إيه بس اللي رماك" و"شوقنا"، وقال دياب لجمهور: "خالصين دي من 30 سنة كويس إنكو حافظينها"، وقدم الشكر للجمهور قائلا "بشكركم لوجودكم دايما في الحفلات وفي كتير منكم حفظت شكله حتى كبرتو معانا".

وحرص عمرو على توجيه التحية للملحن عمرو طنطاوي عضو فرقته الموسيقية، بمناسبة عيد ميلاده، وغنى مقطعا من أغنية "كل الكلام" التي لحنها له طنطاوي في ألبوم "تودوني"، كما غنى له أيضا أغنية "مقدرش أنا" التي قدماها معا في ألبوم "بناديك تعالى".

كما أطلق النجم عمرو دياب كلمات أغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة خلال حفله الذي أقيم بقاعة المنارة.

تقول الكلمات التى تغنى بها دياب خلال الحفل: "مين فات قديمه فالح، شوفناها كتير حكوها، هيتنوا البحر مالح، لو مايته سكروها".

كما كشف دياب خلال الحفل، بأن أغنيته الشهيرة "قال فاكرينك" سيتم طرحها خلال ألبومه الجديد.

واختتم عمرو الحفل بأغنية "بحبه" من ألبومه الجديد وشكر جمهوره والجهة المنظمة للحفل.