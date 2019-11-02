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صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكولا مع جامعة القاهرة التكنولوجية

صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكولا مع جامعة القاهرة التكنولوجية

استقالة رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات في بوليفيا

استقالة رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات في بوليفيا

العثور على 3 جثث بموقع تحطم مروحية كورية جنوبية قبالة جزر "دوكدو"

العثور على 3 جثث بموقع تحطم مروحية كورية جنوبية قبالة جزر "دوكدو"

لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا والصين بشأن منع عسكرة الفضاء

لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا والصين بشأن منع عسكرة الفضاء

ضبط 33 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 33 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

مقتل 3 من عناصر طالبان واعتقال آخر في عملية عسكرية غرب أفغانستان

مقتل 3 من عناصر طالبان واعتقال آخر في عملية عسكرية غرب أفغانستان

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"الديلر".. دولاب متنقل لتوزيع "الصنف": "حلقة الوصل بين التاجر وزبون المزاج"

"الديلر".. دولاب متنقل لتوزيع "الصنف": "حلقة الوصل بين التاجر وزبون المزاج"

"المدمن والتاجر" فى السينما.. بين الصورة "النمطية" والغوص فى الأبعاد السياسية

"المدمن والتاجر" فى السينما.. بين الصورة "النمطية" والغوص فى الأبعاد السياسية

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

صورة المتسبب الرئيسي في استشهاد رئيس مباحث قوص

صورة المتسبب الرئيسي في استشهاد رئيس مباحث قوص

"خطط لمعاشرتها".. سيدة تختلق خطفها بمعاونة زوجها لتستولي على أموال "العاشق الولهان"

"خطط لمعاشرتها".. سيدة تختلق خطفها بمعاونة زوجها لتستولي على أموال "العاشق الولهان"

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