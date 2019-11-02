تشارك مؤسسة "س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، في مهرجان كينيا الدولي للمسرح في الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الحالي.

وقالت أسماء بخيت مدير عام مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، إنَّ المشاركة تأتي في إطار تفعيل برتوكول التعاون الذي تم خلال فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي أقيمت في محافظة أسيوط شهر أبريل الماضي مع مهرجان كينيا الدولي للمسرح برئاسة المخرج كيفين كيماني.

وأضافت أنَّ المشاركة تتضمن عددًا من الندوات والورش وكذلك مشاركة العرض المسرحي "القيد" لفرقة "أنا كوندا" المسرحية تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبدالرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبدالرحمن عطا، مدحت محمد، خالد علي، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع والتي فازت بالمركز الأول في الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب فضلا عن إقامة عدد من اللقاءات مع المسرحيين في كينيا والدول الأفريقية لمناقشة خطة التعاون بين المهرجانات الفترة المقبلة.