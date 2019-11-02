تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية، بعد غد الاثنين، لقاء لتكريم الأمريكيين الذين كانوا رهائن في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية "طهران" قبل 40 عاما.

وقالت المتحدثة باسم الوزراة مورجان أورتاجوس، إن هذا اللقاء الذي سيكون في ضيافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يأتي تقديرا لتضحية وشجاعة هؤلاء الرهائن السابقين في الذكرى الأربعين لحادث الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران وتعرضهم وأسرهم لظروف لا يمكن تصورها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت أورتاجوس، تطلع بلادها لليوم الذي يمكن فيه إرسال الدبلوماسيين الأمريكيين بأمان إلى طهران، مضيفة: "من المؤسف أن هذه الذكرى هي بمثابة تذكير للتاريخ الطويل للسلوك الخبيث من قبل النظام الإيراني والخطر الذي يشكله على الولايات المتحدة والعالم على مدى السنوات الأربعين الماضية"، وأشارت المتحدثة الامريكية، إلى أن حكومة الولايات المتحدة ما زالت تطالب النظام الإيراني بالإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المفقودين والمحتجزين حالياً ، بما في ذلك روبرت ليفينسون وسياماك نامازي وشيوي وانغ وآخرين.

جدير بالذكر، أنه في 4 نوفمبر 1979، بعد أقل من 9 أشهر على الإطاحة بشاه إيران المدعوم من الولايات المتحدة، اقتحم طلاب السفارة مطالبين واشنطن بتسليمه إثر إدخاله مستشفى في الولايات المتحدة، واستمرت الأزمة 444 يوما قبل أن تنتهي بالإفراج عن 52 أمريكيا، لكن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 1980، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.