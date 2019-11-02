أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق، اليوم، عن حسمه 8 آلاف ملف فساد من أصل 12 ألف، مشيرا إلى أن مذكرات قبض صدرت بحق كثيرين ممن كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك، وفق ما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقال عضو المجلس سعيد ياسين موسى إن "الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى على صعيد بدء إجراءات فعالة لمحاربة الفساد، سوف تؤدي إلى حسم نحو أكثر من 12 ألف ملف فساد كانت محمية في السابق بسبب التأخير في الإجراءات الإدارية التي كانت تمثل سياجا منيعا لحماية الفاسدين".

وأضاف موسى أن "تأخير حسم تلك الملفات لم يكن بسبب القضاء، بل بسبب التحقيقات الإدارية التي كان يحق لرئيس الدائرة تأخيرها لأسباب مختلفة، وبالتالي لا تصل إلى القضاء للبت فيها، وهو ما تم تجاوزه الآن".

وأشار إلى أن "من بين الـ12 ألف ملف فساد كان قد حسم نحو 8000 آلاف منها، بينما بقيت قضايا مهمة تعد بالآلاف".

وتابع: "بدأت الآن مثل هذه الإجراءات الحاسمة لتضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث صدرت مذكرات قبض بحق كثيرين ممن كانوا محمين لهذا السبب أو ذاك".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة هذه الأيام تطالب برحيل المسئولين، بينما توعد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بملاحقة الفاسدين واتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتعد ساحة التحرير في العاصمة "بغداد" نقطة انطلاق رئيسية للمظاهرات.