قالت وزيرة الصحة والسكان إن الوزراة تلقت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تجهيز حملة للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوي.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، مساء أمس، أن الوزارة مستمرة في تقديم عدد من الحملات الطبية أبرزها حملة الكشف المبكر عن التقزم والسمنة بين طلاب المدارس للعام التالي على التوالي.

وعن التفاصيل الخاصة بحملة صحة المرأة، أكدت الوزيرة أن الحملة ستستهدف 28 مليون سيدة سنويا، وأن السيدات اللائي خضعن للكشف الطبي في الحملة سيخضون لمتابعات صحية سنوية مجانا، مشيرة إلى أن الحملة ستنطلق رسميا في المركز الإقليمي لصحة المرأة في الإسكندرية.