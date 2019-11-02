تفاصيل ابتزاز شاب لـ"سكرتيرة" جمعت بينهما علاقة غير شرعية 12 سنة بالجيزة

باشرت النيابة العامة التحقيق، في واقعة ابتزاز شاب لسكرتيرة بفيديوهات وصور جنسية جعمت بينهما نتيجة علاقة غير شرعية استمرت 12 سنة، بمنطقة المنيب، التابعة لقسم شرطة الجيزة، وحرزت النيابة "هاتف" الشاب، المسجل عليه الفيديوهات والصور، وبدأت التحقيق معه، بعد أن تلقى بلاغا من الفتاة يفيد بابتزازها من قبل "الشاب" المتهم، ومحاولته فضحها بنشر تلك الفيديوهات والصور على الإنترنت وشباب المنطقة.

وبدأت النيابة في سماع أقوال الفتاة، التي قدمت البلاغ، وكشفت عن تفاصيل تلك العلاقة التي بدأت منذ عام 2007 وانقطعت فترة زمنية وعادت مرة أخرى وحاولت إنهاء تلك العلاقة إلا أنه قام بابتزازها لاستمرار تلك العلاقة الآثمة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن جهات التحقيق، سوف تجري مواجهة بين الفتاة مقدمة البلاغ، والشاب المتهم.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من "ن.ع"، 32 سنة، سكرتيرة ومقيمة بالمنيب في الجيزة بتضررها من "م. ن"، لتهديده إياها بنشر صور وفيديوهات خاصة بهما وفضح علاقتهما الجنسية، التي بدأت منذ 2007، ويبتزها بعد أن قررت إنهاء تلك العلاقة.

شُكل فريق بحث وتحر، تحت قيادة العقيد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي، مفتش المباحث، والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأن الشاب المنسوبة إليه الاتهامات يقيم في نفس المنطقة التى تقيم فيها الفتاة، وتربطهما علاقة غير شرعية منذ عام 2007 وانقطعت تلك العلاقة فترة زمنية وعادت مرة أخرى عام 2014، وحاولت الفتاة إنهاء تلك العلاقة، فقام الشاب بابتزازها وتهديدها بفضحها بنشر صور وفيديوهات للعلاقة، التي جمعت بينهما.

وألقي القبض علي الشاب المشتبه فيه، واعترف فى محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.