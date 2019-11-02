نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور حمدي جامع، اليوم السبت، دورة تدريبية ضمن أنشطة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم "، تحت عنوان "اندماج الجمعيات التسويقية في مراحل سلسلة القيمة الزراعية"، بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة.

وتهدف الدورة التدريبية ومشروع "برايم" إلى توفر فرص تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، والتوسع في دعم القيمة المُضافة للمنتجات الزراعية عالية القيمة، ومساعدة المُزارع بكل مراحل الإنتاج المختلفة، مثل توفير أساليب الاستغلال الزراعي الأنسب، الذي يتيح الفرصة لتحقيق أفضل الإمكانيات لزيادة الإنتاج، ورفع القيمة التسويقية، وتحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه.

وأكد الدكتور محمد فوزي الصفتي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أن المشروع يعمل على تنمية مهارات المزراع الصغير والنهوض به، في إطار اهتمام الدولة بالمزارعين الصغار، فضلاً عن إحداث طفرات كبيرة في أساليب الزراعة، وزيادة القدرات التسويقية للمحاصيل، ويعمل على تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.