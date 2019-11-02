شهدت منطقة المرج، جريمة قتل ارتكبها موظف، حيث قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة، بعد علمه بزواجها من رجل آخر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ قسم شرطة المرج، تلقى إشارة من مستشفى السلام، اليوم الواحد تفيد استقبالها كلًا من "سحر. أ" (48 سنة)، ربة منزل ومقيمة بالحمام بمرسى مطروح، متوفية إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام. أ" 25 سنة، عاطل توفي إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها، ويدعى "ص. ح" (53 سنة) موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه. وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.