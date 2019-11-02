أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنّه اختار مسؤولاً جديداً ليحلّ مكان كيفن ماكالينان في منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي يُعتبر موقعاً مركزيّاً في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعيّة.

وجعل الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة من مكافحة الهجرة السرية، أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية في اقتراع 2016.

ولدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن تشاد وولف سيحلّ مكان ماكالينان، قال ترامب "سنرى ما سيحصل. لدينا أشخاص رائعون"، فيما أوضح المتحدّث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي "مثلما قال الرئيس، كيفن ماكالينان قام بعمل رائع. سيُغادر بعد يوم المحاربين القدامى (في 11 نوفمبر)، وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيراً بالوكالة".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ترامب استقالة ماكالينان الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع بصفته وزيرا للأمن الداخلي بالوكالة".

وكان هذا الوزير المكلف شؤون الهجرة قد تولى مهماته في ابريل الماضي، خلفا لكريستن نيلسن التي لم يكن ترامب راضيا عنها، لكن مع ذلك، تأتي استقالة كيفن ماكالينان بعدما صرح في وقت سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه لا يشعر بأنه قادر على السيطرة على وزارته.

وقال ماكالينان "ما لا أسيطر عليه هو اللهجة والرسالة والعلاقات مع الخارج وطروحات الوزارة في فترة يزداد فيها الاستقطاب". وأضاف أنه "وضع غير مريح" لمسؤول بمستواه.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب سياستها في مجال الهجرة.